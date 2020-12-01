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"Замечательная семья": Корчевников показал редкое фото с мамой

13:25
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Они пришли в Большой театр

Заслуженный работник культуры России Ирина Корчевникова получила премию Станиславского за вклад в развитие театрального искусства. 
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Об этом у себя в Instagram сообщил телеведущий Борис Корчевников. Он опубликовал фото с мамой в Большом театре, где состоялась церемония награждения лауреатов. "Маме вручили премию Станиславского!" - написал шоумен, который крайне редко показывает фото с мамой. 

Он также выложил фото диплома, где говорится о том, что Ирина Корчевникова получила премию за "преданное служению театру: в Московском Художественном театре, Театре кукол им. Образцова и музее МХАТ".  

- Замечательная семья, - пишут в комментариях. 

- Как же это здорово, поздравляю. Тепло и радостно за Вас. 

- Поздравляю маму и вас! Вы мне очень симпатичны.

- У Вас очень красивая мама.

- Прекрасный подарок ко дню матери! 

Ирина Корчевникова пришла в МХАТ в 1973 году. Сначала она работала заместителем главного инженера, потом помощником главного режиссера, а затем замдиректора. В 2000 году Корчевникову назначили директором музея МХАТ. С 2013 по 2019 год она возглавляла Театр кукол им. Образцова. 

Ирина Корчевникова растила сына в одиночку. Именно она привила ему любовь к искусству. В детстве Борис Корчевников мечтал стать актером и режиссером.

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