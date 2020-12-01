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В России стартовала инклюзивная акция "Музей для всех"

14:55
  • вторник
  • 01 декабря 2020

В программе - мастер-классы, спектакли и лекции

Инклюзивная акция "Музей для всех" началась во вторник во многих городах России, сообщает "ТВ Центр". Ее главная цель - сделать искусство доступным  для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В программе - мастер-классы, спектакли, лекции. Например, Государственный музей имени Пушкина встречает посетителей несколькими выставками, которые будут сопровождаться тактильными макетами произведений и видеогидами с сурдоперереводом. В онлайн-формате  можно познакомиться с экспозицией  рекламных эстампов  английских художников и дизайнеров, а также посетить лекцию диктора жестового языка.

Акция проходит уже третий раз. В предыдущие годы она объединила более 360 музеев, в ней участвовали почти 17 тысяч человек.

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