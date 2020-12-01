Как Москва встретила первый день зимы

В начале декабря в столице будет от 5 до 10 сантиметров снега, сообщили в Гидрометцентре

Зима пришла в столицу строго по расписанию. На календаре - 1 декабря, а за окном, как и положено для этого времени года - лёгкий мороз, снег и гололёд. Осень выдалась на редкость тёплой, и на привычные морозы уже мало кто надеялся. Впрочем, холодный атмосферный фронт, похоже, прочно укрепился в московском регионе.

Несколько легковых автомобилей, фургоны и даже микроавтобус - сразу 13 машин столкнулись на Лыткаринском шоссе. В итоге жители Подмосковья встретили первое зимнее утро в пробке. Многие сегодня опоздали на работу. Очевидцы рассказали, что причиной ДТП стал гололед. И это не единственная авария, случившаяся утром. Машины по дороге скользили, как по катку.

Ночная морось из-за упавшей резко температуры превратилась в лед. Утром ее снегом припорошило. А в некоторых районах и вовсе замело. Да так, что можно было играть в снежки. Покров высотой до 8 сантиметров сформировался в западных районах Подмосковья. Дома, тротуары и памятники. Столица снова в белом. А температура перешагнула нулевую отметку.

"Не за горами понижение температуры. В дальнейшем с четверга по воскресенье антициклон возьмет верх над погодой столичного региона, это значит, что ожидается дальнейшее похолодание", - сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Не настоящая русская зима, но уже что-то близкое к ней. Впрочем, москвичи успели привыкнуть к теплу. Если вспомнить прошлый декабрь и январь, погода, как Европе, не позволила даже достать шубы. Осень в этом году тоже баловала. В конце ноября в подмосковных лесах можно было еще во всю собирать грибы, хоть и искать их приходилось под снегом.

К выходным в столицу придет новый циклон. Циркуляция холодного воздуха увеличится. Встреча двух потоков – теплого и холодного - приведет к осадкам. Кое-где возможно выпадение ледяных игл. Но и снег тоже будет.

"В начале декабря снега в столице должно быть от 5 до 10 сантиметров. И вот в ближайшие дни местами мы тоже ожидаем небольшой снег. Поэтому снега в столице еще прибавится", - прогнозируют в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что зима в Москву пришла по расписанию. Кто-то использует последний шанс, чтобы поменять летнюю резину у своего автомобиля. А у кого-то уже появилось новогоднее настроение. Пользователи в соцсетях выкладывают видео и фото, как всей семьей наряжают елку. Впрочем, символ праздника уже можно встретить и в некоторых районах Подмосковья.

Елена Макарова, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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