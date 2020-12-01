"Благороднейшее дело": в Москве растет количество доноров крови

Донорская кровь нужна во все времена

В Москве донорами плазмы крови стали более 6 тысяч горожан, переболевших коронавирусом. И каждый день число добровольцев только увеличивается. А это значит, что есть шанс при тяжелом течении болезни спасти еще больше пациентов.

Кровь одного человека, которая способна спасти жизнь другому человеку. В это непростое время количество доноров в Москве стало увеличиваться.

"Это самоотверженные, смелые, причастные к общему делу люди, просто поражают. Сейчас идет буквально всплеск донорства и донорской активности", - говорит заведующая отделением клинической и производственной трансфузиологии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Елена Хамитова.

Эти молодые люди регулярно приходят сдавать кровь. Донорство практикуют второй десяток лет. За всё время каждый из них сдал больше 15 литров крови. Верят, что этим спасли ни одну жизнь. И придут сюда снова. Говорят, что донорство, в первую очередь, помогает им самим быть сохранять здоровье.

"Регулярная сдача крови идет во благо организму. Лично для меня это атрибут здорового образа жизни наряду с правильным питанием, занятием спортом. Ну, и в целом это благороднейшее занятие", - говорит донор Александр Иванов.

В Центре переливания крови института скорой помощи имени Склифосовского доноров всегда много. Но в экстренной ситуации и этого может быть недостаточно. Поэтому на базе больницы есть криохранилище, где в камерах с жидким азотом хранятся внушительные запасы донорской крови.

"При температуре -196 градусов все биологические процессы останавливаются. Даже через 25 лет хранения с эритроцитами ничего не случается", - объясняет врач-трансфузиолог криобанка НИИ скорой помощи им. Склифософского Илья Виноградов.

Донорскую кровь важно не только сохранить, но и при необходимости правильно разморозить. За качеством разморозки в институте следит автоматика. Но последнее слово всегда остается за врачом.

"Мы подготавливаем аппарат для отмывания этих эритроцитов от глицерина – криозащитного раствора, который не даёт эритроцитам разрушаться в условиях низких температур", - рассказывает Виноградов.

Особую актуальность сейчас приобрела плазма крови. Чаще всего жидкую часть соединительной ткани просят сдавать тех, у кого в организме есть достаточное количество антител к коронавирусу.

"Я в первый раз решил попробовать. После сдачи анализов на антитела мне позвонили, пригласили. И я решил попробовать", - говорит донор Александр Лада.

Антитела к коронавирусу содержатся именно в плазме крови. Её переливание является действенным средством при вирусных заболеваниях. Поэтому врачи не отрицают, что и в случае с COVID-19 плазма тоже помогает.

"Благодаря такой плазме выживаемость больных повышается на 20%. А перевод их на ИВЛ снижается в среднем в 2 раза", - говорит Елена Хамитова.

Дефицита крови в Москве нет. Но пополнять запасы нужно регулярно. Не только потому, что у компонентов есть срок годности. Это расходный материал, количество которого никогда не бывает лишним.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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