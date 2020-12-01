ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Театр кукол в Москве отметил 90-летний юбилей премьерой

15:24
  • вторник
  • 01 декабря 2020

На сцене показали "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях"

Московскому театру кукол исполнилось 90 лет. Юбилей отметили премьерой. Поставили "Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях". Пушкинский текст сохранили, но добавили много музыки и пластики. Куклы - с весьма необычной механикой - буквально оживают на сцене. И переносят зрителей - и детей, и взрослых - в иной, фантастический мир.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Московский театр кукол
Московский театр кукол
Зрители в медицинских масках
Зрители в медицинских масках
Московский театр кукол
Московский театр кукол
Московский театр кукол
Московский театр кукол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.