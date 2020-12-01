Театр кукол в Москве отметил 90-летний юбилей премьерой

На сцене показали "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях"

Московскому театру кукол исполнилось 90 лет. Юбилей отметили премьерой. Поставили "Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях". Пушкинский текст сохранили, но добавили много музыки и пластики. Куклы - с весьма необычной механикой - буквально оживают на сцене. И переносят зрителей - и детей, и взрослых - в иной, фантастический мир.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой.

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