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Завод по производству вакцины будет запущен в Москве до конца года

15:12
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Он появится на территории технополиса "Москва"

Завод по производству вакцины будет запущен в Москве до конца года. Об этом сообщили в столичном правительстве. Он будет располагаться на территории технополиса "Москва". Сейчас там начинается установка оборудования. Известно, что на заводе будут выпускать вакцину  "Спутник V", передает "ТВ Центр".

Между тем, в Москве к системе QR-кодов начали подключаться салоны красоты и бани. Как сообщил сегодня заместитель мэра столицы Алексей Немерюк, кроме предприятий общественного питания и гостиниц, к системе чек-инов активно подключаются кинотеатры, театры, музеи и библиотеки, а также ночные и интернет-клубы, бильярдные и школы танцев. Система QR-кодов помогает посетителям быстро узнать о потенциальных контактах с заболевшими коронавирусом.

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