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Водителя трамвая уволили после избиения пассажира в Москве

15:18
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Неприятный инцидент сняли на видео

Водителя трамвая уволили после того, как он вышвырнул пассажира из салона. Инцидент сняли жители района Богородское.

На конечной остановке 7-го трамвая в вагоне остался человек. Выходить добровольно он явно не собирался. И тогда водитель вместо того, чтобы вызвать полицию, схватил мужчину и выкинул его на улицу, а после и вовсе пнул ногой, после чего уехал.

Пострадавший так и остался лежать на платформе. После проверки "Мосгорстранса" работник был уволен, передает "ТВ Центр".

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