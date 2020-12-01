Водителя трамвая уволили после избиения пассажира в Москве

Неприятный инцидент сняли на видео
Водителя трамвая уволили после того, как он вышвырнул пассажира из салона. Инцидент сняли жители района Богородское.
На конечной остановке 7-го трамвая в вагоне остался человек. Выходить добровольно он явно не собирался. И тогда водитель вместо того, чтобы вызвать полицию, схватил мужчину и выкинул его на улицу, а после и вовсе пнул ногой, после чего уехал.
Пострадавший так и остался лежать на платформе. После проверки "Мосгорстранса" работник был уволен, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"