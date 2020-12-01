"Ежедневно молюсь": Ефремов написал жене Захарова покаянное письмо

Актер извинился и за поведение своего адвоката

Михаил Ефремов передал жене погибшего Сергея Захарова письмо с извинениями. Послание было написано актером в СИЗО, сообщил представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Адвокат рассказал, что в письме Ефремов раскаялся в содеянном и принес извинения. Слова актера показались семье погибшего курьера искренними и человечными.

"Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", - сказал Добровинский. Его слова приводит ТАСС.

В письме Михаил Ефремов рассказал, что долго не мог подобрать "верные слова". По словам актера, его жизнь разделилась на "до и после", и теперь он не знает как быть дальше.

"Я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом", - пишет Ефремов.

Он призвал жену Сергея Захарова дать ему возможность "стать нормальным отцом своим детям" и пообещал сделать для нее все от него зависящее. Кроме того, актер попросил простить его за выбор адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов утверждает, что неоднократно просил защитника не высказываться о семье погибшего курьера, но тот словно "не слышал и продолжал говорить хамские вещи".

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце, в результате которого водитель второго автомобиля Сергей Захаров. В ходе судебного процесса адвокат актера Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. В конце октября Мосгорсуд смягчил Ефремову наказание. В колонии общего режима актер проведет 7,5 года вместо 8 лет.

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