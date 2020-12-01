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Россиян попросили не увлекаться КТ при коронавирусе

13:36
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Опасность облучения никуда не делась

Компьютерную томографию (КТ) при коронавирусе нужно делать только по рекомендации врача.
Врач показал, что происходит с легкими больного коронавирусом

Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он напомнил россиянам об опасности медицинского облучения от КТ. Кроме того, опытный врач и без этой процедуры сможет определить пневмонию у пациента.

"Советую как можно меньше пользоваться КТ, и даже в условиях пандемии не нужно поддаваться нездоровому любопытству и идти в частную клинику с этой целью. Только по назначению врача", - приводит его слова ТАСС.

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