Россиян попросили не увлекаться КТ при коронавирусе

Опасность облучения никуда не делась

Компьютерную томографию (КТ) при коронавирусе нужно делать только по рекомендации врача.

Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он напомнил россиянам об опасности медицинского облучения от КТ. Кроме того, опытный врач и без этой процедуры сможет определить пневмонию у пациента.

"Советую как можно меньше пользоваться КТ, и даже в условиях пандемии не нужно поддаваться нездоровому любопытству и идти в частную клинику с этой целью. Только по назначению врача", - приводит его слова ТАСС.

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