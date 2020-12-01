Александр Семенников: "ЕР" в Москве проведет декаду приемов граждан в честь годовщины образования партии

В этом году "Единой России" исполняется 19 лет

Московское городское региональное отделение "Единой России" проведет Большую декаду приемов граждан в честь девятнадцатой годовщины с момента создания партии. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, заместитель секретаря МГРО "Единая Россия" Александр Семенников.

Парламентарий отметил, что в текущем году Московское городское реготделени провело модернизацию работы общественных приемных. В первую очередь была проведена работа с корпусом муниципальных депутатов, что помогло включить в работу тысячи людей в каждом округе и районе столицы.

"В этом году прошла целая серия тематических приемов - по вопросам коммунального комплекса, здравоохранения, образования, защиты прав граждан. Вопреки пандемии, непременно соблюдая все правила, связанные с ограничениями, мы не только ее ослабили - а усилили активность! Так что декабрьская декада приемов - это мощное завершение той большой и плодотворной работы, которую московская "Единая Россия" проделала за год", - сказал Семенников.

Он подчеркнул, что ежегодно в первой декаде декабря "Единая Россия" проводит ряд масштабных приемов населения. В мероприятиях участвуют как губернаторы-представители партии, так и муниципальные депутаты отдаленных сел и малых городов.

Семенников заявил, что, несмотря на сложности, 2020 год не должен стать исключением. Сенаторы, депутаты Госдумы и региональных законодательных собраний, мэры и главы поселений, секретари региональных и местных отделений, руководители партийных проектов "Единой России" проводят с 1 по 10 декабря декаду приемов в честь 19-летия партии, сообщил депутат.

Он добавил, что в мероприятиях принимают участие и организации-партнеры "Единой России". Среди них - Пенсионный фонд, Ассоциация юристов, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Государственная жилищная инспекция, Федерация профсоюзов, Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и многие другие.

"2 декабря обозначено как день приемов по социально значимым вопросам, 3 декабря будут обсуждаться вопросы системы здравоохранения, 4 декабря - вопросы ЖКХ, 7 декабря - вопросы старшего поколения, 8 декабря - вопросы дошкольного и школьного образования, 9 декабря Ассоциация юристов России готова ответить гражданам на сложные юридические вопросы. А 10 декабря пройдут приемы по трудовым вопросам", - добавил парламентарий.

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