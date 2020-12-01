"Уникальный человек": коллеги и друзья вспоминают Ирину Антонову

На 99-м году жизни скончалась президент Пушкинского музея

На 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова - президент Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Глубокие соболезнования родным и близким направил президент Владимир Путин. Всю жизнь Ирина Александровна способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами. Академик и доктор наук. Ее имя прочно закрепилось в истории мирового искусства.

Пушкинский музей был для Ирины Антоновой домом. Многие даже говорят, что домом №1. Её хрупкая фигура и уверенный голос всегда давали ощущения спокойствия.

Сейчас будет очередное открытие. Очередное сильное впечатление от встречи с высоким искусством. А она сама, отдав музею 75 лет жизни, всегда помнила своё первое впечатление. Когда подкатила с одноклассниками к парадному входу на трамвае "Аннушка".

"И как всех детей без исключения, нас вели в итальянский дворик. И, конечно, поразил Давид огромный и две конные статуи. Я ими потом бредила", - вспоминала Антонова.

Видео: Ирина Антонова в передаче "Жена. История любви"

У неё, конечно, были детские мечты: о физике, балете и цирке. Но с 1945 года первым и единственным местом работы для неё стал именно Пушкинский музей. Её безупречный вкус, авторитет и репутация позволяли привозить в Москву то, что многие считали невозможным. Личной гордостью всегда называла Пикассо – в 1956 году. И выставку "Москва – Париж" - в 1981 году. А еще были потрясающие Матисс, Сезанн, Кандинский, Тициан, Рафаэль, Караваджо, Модильяни. Перечислять можно бесконечно. Благодаря чему это удавалось, она объясняла просто.

"Это даже не столько энергия! Это желание и понимание, что это надо делать. Вы должны не просто знать это дело профессионально, историю искусства. Но вы должны влюбиться в тот дом, в ту задачу, в тот образ, который вы несёте", - говорила Антонова.

Она действительно любила этот дом и его гостей. А мы все отвечали взаимностью.

"Она была таким символом музейного дела второй половины XX века. Она была блестящим директором. Она была примером того, как личность имеет значение. Репутация ее музея в значительной мере создавалась, делалась её работой. Она была действительно блестящим директором", - сказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Это действительно огромная масштабнейшая личность. Человек во многих смыслах абсолютно уникальный. Уникальный по огромной внутренней заряженности, энергетике, дееспособности", - вспоминает Антонову директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Трудно представить себе Пушкинский музей без Ирины Александровны Антоновой, которая стала его неизменной частью, его лицом, символом, которая часть "мифа Пушкинского" во всех его проявлениях", - заявила РИА Новости директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.

Счастьем было открытие каждой новой выставки, великолепные Декабрьские вечера, собиравшие лучших музыкантов планеты. И непрекращающийся смелый эксперимент, на который Ирина Александровна пускалась ради нас, зрителей. У неё было огромное количество наград, включая государственные. Её ждали и радушно встречали в крупнейших собраниях мира. Одного её слова было достаточно, чтобы решить ту или иную сложнейшую проблему. А еще она очень переживала за тех, кто мечтает сделать этот мир лучше.

"Я очень сочувствую современным художникам. Одаренные люди. Но как трудно искать! Как трудно найти этот язык. Новый. Это надо искать. Надо стараться увидеть это. Жалею, что я не увижу этого. Я знаю, что не увижу. Но это будет!" – говорила Антонова.

Обязательно будет. А еще будет острое желание прийти в этот дом, который она так любила и так много для него сделала.

Ольга Стрельцова, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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