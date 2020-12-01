Смартфоны от Apple внезапно оказались дефицитным товаром

Купить iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max становится все сложнее, и дело не в цене

Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max оказались в дефиците из-за высокого спроса на них и нехватки некоторых важных комплектующих, сообщили ITHome со ссылкой на источник в цепочке поставщиков Apple.

Наибольший интерес у любителей "яблочных" телефонов вызывают Pro-модели новых смартфонов. К примеру, в России при заказе iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ на официальном сайте Apple ждать желанного гаджета придется около двух-трех недель.

Предполагается, что проблема дефицита будет решена весной следующего года – к тому времени производители компонентов для популярных смартфонов смогут преодолеть нехватку материалов для сборки гаджетов. Несмотря на это, спрос на недавно представленные телефоны от Apple оценивается, как высокий

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"