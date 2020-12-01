Коммунисты захотели надбавок для продавцов и таксистов

Представители этих профессий ежедневно рискуют здоровьем в период пандемии

Продавцам, водителям такси и кассирам в период пандемии коронавирусной инфекции следует ввести надбавки в размере 20 тысяч рублей. С соответствующим предложением в правительство обратился председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. По его словам, подобные меры позволят снизить социальную напряженность в обществе.

"Партия "Коммунисты России" требует от правительства РФ ввести стимулирующие надбавки водителям такси, кассирам и продавцам в размере 20 тысяч рублей. Соответствующее предложение направлено главе российского правительства Михаилу Мишустину", - заявил Сурайкин.

Он отметил, что в течение последних пяти лет таксист – самая распространенная профессия в России. Порядка 7% жителей страны занимаются перевозкой пассажиров, что неизбежно приводит к постоянным контактам с людьми.

Что касается продавцов и кассиров, то их доля на рынке труда составляет 6,8%, и они также ежедневно сталкиваются с сотнями или даже тысячами людей, передает РИА Новости.

"В условиях пандемии коронавируса именно эти две профессии ежедневно подвержены риску заражения. При этом важно отметить исключительную общественную значимость работы таксистов и работников сферы торговли. Фактически они стоят на страже продовольственной и транспортной безопасности страны. Именно поэтому партия "Коммунисты России" призывает руководство страны принять действенные меры финансовой поддержки для всех без исключения представителей указанных профессий", - заключил Сурайкин.

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