Французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание

Гендиректор музея растроган

Меценат из Франции упомянул котов, которые живут на территории петербургского Зимнего дворца, в своем завещании.

"У котов есть свои меценаты. Недавно во Франции один человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно", - рассказал РИА Новости гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Традиция нанимать котов на работу в Эрмитаж появилась при императрице Екатерине II, основательнице музея. С тех пор в музее проживает 50-70 котов, которые защищают музейные коллекции от грызунов. Руководство Эрмитажа организовало специальную службу по уходу за усатыми "сотрудниками".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"