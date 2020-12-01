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Французский меценат включил эрмитажных котов в свое завещание

14:25
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Гендиректор музея растроган

Меценат из Франции упомянул котов, которые живут на территории петербургского Зимнего дворца, в своем завещании.

"У котов есть свои меценаты. Недавно во Франции один человек даже завещал небольшую сумму нашим котам. Это очень трогательно", - рассказал РИА Новости гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Традиция нанимать котов на работу в Эрмитаж появилась при императрице Екатерине II, основательнице музея. С тех пор в музее проживает 50-70 котов, которые защищают музейные коллекции от грызунов. Руководство Эрмитажа организовало специальную службу по уходу за усатыми "сотрудниками".

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