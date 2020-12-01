Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Он призвал регионы решительнее вводить ограничения, если они нужны

Регионы, где из-за коронавируса система здравоохранения загружена, должны решительнее вводить ограничительные меры. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с инфекцией, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина отметил: ситуация с ковидом остается напряженной. Чтобы снизить нагрузку на врачей, нужно правильно организовать лечение пациентов на дому. Там, где первыми начали выдавать пациентам бесплатные лекарства, фиксируют положительную динамику. Эта практика должна быть продолжена.

"Ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медицинской помощи, и чтобы каждый человек вовремя получал нужное ему лечение. Заканчивается разработка федерального регистра граждан, у которых есть право на бесплатные препараты. Это нам позволит планировать закупки и следить за наличием нужных лекарств, чтобы льготники получали их вовремя. Кроме того, реализация плана позволит повысить качество и доступность обезболивающих препаратов для тех, кому они необходимы", - заявил Мишустин.

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