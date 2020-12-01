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Названы секреты выбора и хранения хурмы

14:59
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Вкус плодов можно улучшить, если правильно их хранить

Хурму можно избавить от лишней терпкости, если правильно хранить после покупки. Об этом и других тонкостях выбора хурмы рассказали в Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Чтобы избавить плод от терпкости, нужно положить его в контейнер с крышкой и оставить дозревать при комнатной температуре. При этом спелые плоды рекомендуется хранить в нулевой камере холодильника для увеличения срока годности.

"Выбирать нужно целую и чистую хурму без повреждений. Цвет кожуры спелых плодов может быть от оранжевого до ярко-красного или коричневого. Также спелые плоды хурмы должны быть мягкими. Желтоватый цвет плодов и очень плотная мякоть говорят о неспелости фрукта", - объяснила специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова.

Она отметила, что по внешнему виду определить вкус ягоды очень сложно – во многом вкусовые качества зависят от сорта. К примеру, шоколадная хурма и королек обладают сладким вкусом, а бессемянные сорта отличаются терпкостью, которая исчезает при полном созревании.

В МосГИК добавили, что один плод хурмы способен покрыть суточную потребность организма в витамине А. Ягоду можно есть как в свежем виде, так и добавлять во фруктовые салаты или использовать для приготовления компотов и джемов.

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