Концерт Басты в разгар пандемии осудили в правительстве

Послушать рэпера пришли несколько тысяч человек

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимым пренебрежение здоровьем россиян ради выгоды организаторов концертов.

27 ноября, в питерском Ледовом дворце прошел концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Послушать исполнителя пришли несколько тысяч человек.

После концерта в соцсетях появились сообщения, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция. Сам Баста заявил, что во всем виноваты концертмейстеры, которые не смогли должным образом подготовить помещение.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по результатам проведенной проверки Ледовый дворец в Санкт-Петербурге будет закрыт, а материалы дела переданы в суд.

"На концерт собралось недопустимо большое количество людей. Вынесен протокол о приостановлении деятельности спортивно-развлекательного центра. Материалы переданы в суд", - заявила она в ходе заседания кабинета министров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"