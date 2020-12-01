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Что общего между привычкой грызть ногти и вакцинацией

15:48
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Ответ нашли ученые из Канады

Привычка грызть ногти на деле не является вредной, а укрепляет иммунитет. Об этом рассказали ученые из Университета Макмастера в Канаде.

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Принято считать, что грызть ногти вредно. Якобы от этого не только страдает ногтевая пластина, но и в организм проникают бактерии, которые в обилии скапливаются на руках. Однако канадские ученые пришли к выводу, что это не так. Они даже сравнили это пристрастие с вакцинацией.

Эксперты уверены, что с виду вредная привычка помогает укрепить иммунитет и выработать антитела против инфекций. Человек, грызущий ногти, заносит в организм небольшое количество бактерий и вирусов. Таким образом срабатывает эффект как от вакцинации, поскольку столь малого объема недостаточно для инфицирования, но хватает для выработки иммунных реакций.

Несмотря на это, привычка грызть ногти считается патологией, которая возникает из-за повышенного уровня тревожности, передает ФАН.

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