ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

15:13
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Прощание пройдет в закрытом формате

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими. Об этом сообщили в музее.

Кроме того, по данным агентства ТАСС, прощание с Антоновой пройдет в закрытом формате. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - отметили в пресс-службе музея.

Во вторник стало известно, что Ирина Антонова умерла от коронавирусной инфекции. Ей было 98 лет. Антонова удостоена множества наград. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами.

Во вторник Ирину Антонову вспоминают коллеги и друзья:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ирина Антонова
Ирина Антонова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.