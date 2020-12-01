Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание пройдет в закрытом формате

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими. Об этом сообщили в музее.

Кроме того, по данным агентства ТАСС, прощание с Антоновой пройдет в закрытом формате. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - отметили в пресс-службе музея.

Во вторник стало известно, что Ирина Антонова умерла от коронавирусной инфекции. Ей было 98 лет. Антонова удостоена множества наград. Всю жизнь она способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами.

Во вторник Ирину Антонову вспоминают коллеги и друзья:

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