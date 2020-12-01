Попова заявила о снижении темпов распространения COVID-19 в России

40% выявляемых за сутки случаев приходятся на Москву и Петербург

Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении темпов роста распространения COVID-19 в России. При этом Анна Попова отметила, что ситуация от региона к региону разная. Основное влияние на общие показатели по-прежнему оказывают Москва и Петербург.

"В целом по России мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах… Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах - в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточного регистрируемого количества вновь выявленных пациентов", - сообщила Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с COVID-19 стабилизировалась в 58 регионах. В трех субъектах зафиксировано замедление роста заболеваемости, еще в 24 регионах рост продолжается. В целом по России еженедельный прирост остается на уровне 1,2%. Попова выразила надежду, что обстановка не ухудшится после новогодних праздников.

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