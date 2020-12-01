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Алиев предложил Франции отдать Марсель армянам

15:28
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Он попросил французов не вмешиваться в дела Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на решение Сената Франции признать независимость Нагорного Карабаха.
Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха

Азербайджанский лидер предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель и попросил не вмешиваться во внутренние дела Баку. 

"Если они (армяне – прим. ред.) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство", - заявил Алиев во время своего обращения к народу (цитата по РИА Новости).

Глава государства также отметил, что за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса.

В конце ноября Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и попросил правительство поддержать это решение. В МИД Франции заявили, что признание независимости Карабаха не пошло бы на пользу никому.

В то же время МИД непризнанной НКР положительно встретил резолюцию Сената Франции о необходимости признания Карабаха

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