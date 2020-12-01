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"Поволжского маньяка" нашли благодаря генетическим экспертизам

15:22
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Им оказался слесарь, ранее судимый за кражу

В Следственном комитете России подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в убийстве 26 пожилых женщин в период с 2011 по 2012 годы. Ранее во вторник о поимке опасного преступника сообщали СМИ.

На сайте СКР говорится, что на след 38-летнего слесаря из Казани Радика Тагирова удалось выйти после проведения сравнительных генетических экспертиз. Подозреваемый был осужден за кражу в 2009 году, и криминалисты получили совпадение по базам.

"В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза. После завершения неотложных следственных действий будет направлено в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в заявлении официального представителя СКР Светланы Петренко.

По данным следствия, "поволжский маньяк" убивал на территории 12 регионов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

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