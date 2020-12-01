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Собянин выделил средства на бесплатные перевозки врачей на такси

15:32
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о выделении более 128 миллионов рублей на компенсацию перевозок медиков на такси. Средства направлены из резервного фонда правительства Москвы.

С мая прошлого года в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией за счет городского бюджета медицинские работники бесплатно пользовались услугами такси для оказания помощи пациентам на дому.

"С 16 мая по 31 июля 2020 года в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно", - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. В августе использовалось 100 транспортных средств. Осенью их число было вновь увеличено в три раза.

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