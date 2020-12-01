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Флагманский центр "Мои документы" появится в ТРЦ "Щелковский"

15:30
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Там можно будет подать документы на загранпаспорт

В Восточном административном округе Москвы появится флагманский центр "Мои документы" с ЗАГСом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Новый центр расположится на 4 этаже ТРЦ "Щелковский", в которой расположен одноименный автовокзал. Там будут работать 84 окна приема, а также медкабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Моё фото", зона общественного питания и отдыха "Моё кафе".

"Благодаря наличию криптобиокабин сотрудники МФЦ смогут принимать документы на оформление заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации. Ожидается, что большой популярностью будет пользоваться и услуга регистрации транспортных средств, так как вблизи расположены восемь автосалонов", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

Новый флагманский центр станет уже четвертым по счёту в столице – после офисов в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Спектр" и ТРЦ "Columbus".

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Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
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