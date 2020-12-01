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Собянин отменил ограничения часов работы в нотариальных конторах

15:35
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Нотариусы смогут работать по гибкому графику

Московские нотариусы смогут сами устанавливать график своей деятельности. Мэр столицы Сергей Собянин отменил ограничения на часы работы нотариальных контор. Решение было принято на заседании президиума правительства города, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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"Нотариусы Москвы смогут работать по гибкому графику, самостоятельно определяя дни и часы приема посетителей. При этом количество приемных часов не должно быть менее 30 часов в неделю", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, теперь московские нотариусы смогут выбирать более удобный для посетителей график работы.  Ожидается, что в результате увеличится число нотариальных контор, которые будут работать в выходные дни и вечернее время. Это удобнее работающим москвичам.

До сих пор нотариальные конторы столицы работали по единому графику, который утверждало правительство столицы. Открывались они в 9:00 или 10:00, заканчивали прием в 18:00 или 19:00. В выходные и вечером по будням были открыты только дежурные конторы.

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