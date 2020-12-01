Депутат МГД Бускин: В бюджете предусмотрены значительные средства на экологические программы

Власти Москвы уделяют немало внимания заботе о природе

В бюджете Москвы предусмотрены значительные средства на экологические программы и развитие особо охраняемых природных территорий, заявил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин.

"Экосистема Москвы, ее зеленые островки - это легкие нашего мегаполиса. Учитывая антропогенную нагрузку на эти природные комплексы, очевидно, что лесопарки, скверы, заповедники столицы требуют постоянного ухода: только так они могут избежать деградации и продолжать радовать новые поколения москвичей", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что бюджет на 2021 год предполагает выделение 18,2 миллиардов рублей на парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи-усадьбы, еще 2,3 миллиарда пойдут на создание и благоустройство парков и озеленения. 14,1 миллиардов рублей будет стоить охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе. Отдельный грант достался национальному парку "Лосиный остров" - на очистку территории главного московского заповедника выделено 50 миллионов рублей.

Бускин заявил, что посещение зеленых зон в Москве было и остается свободным для всех, это абсолютно необходимый элемент городской среды мегаполиса. По его словам, с медицинской и психологической точек зрения гулять в парках нужно всем, у кого есть такая возможность: даже час в сутки, проведенный наедине с природой, улучшает физическое самочувствие и способствует душевному равновесию. Для этого власти столицы ежегодно вкладывают значительные средства для поддержания "зеленых легких" города в хорошем состоянии, передает АГН "Москва".

"Зона ответственности каждого из нас в этой сфере - наше поведение на природе: необходимо избегать вторжения в экосистемы и уж точно недопустимо оставлять после своего пребывания на природе мусор, бытовые отходы. Экологически сознательным поведением мы помогаем не только сохранять природу, но и экономить средства нашего общего городского бюджета", - добавил парламентарий.

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