Депутат МГД Титов: завод по производству вакцины от COVID-19 в Зеленограде создаст сотни рабочих мест

Запуск в массовое производство новой вакцины - задача государственной важности

Депутат Московской городской думы Андрей Титов рассказал о создании в Зеленограде завода по производству вакцины от коронавируса.

По словам парламентария, новая площадка завода "Р-Фарм" занимает площадь порядка 20 тысяч квадратных метров. Предприятие позволит создать дополнительно около 400 новых рабочих мест. Производство, как ожидается, запустят в январе.

"Комплекс "Р-Фарм" станет одной из основных площадок по производству российской вакцины против коронавируса. Запуск в массовое производство новой вакцины - это задача государственной важности", - отметил Титов.

Депутат также указал, что компактное размещение инновационных производств, а также кластерный принцип - это ключевые факторы в нынешней ситуации, передает АГН "Москва".

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