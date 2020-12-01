Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Предупреждение действует с вечера вторника

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – туман, который опустится на регион. Предупреждение в столице будет действовать с 22.00 1 декабря до 09.00 2-го декабря, в Подмосковье - с 21.00 вторника до 10.00 среды.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики пообещали москвичам мягкую, "скандинавскую" зиму. Как сообщил ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец, средняя температура будет в районе минус4,5 градуса. Уже к этим выходным из-за облаков выглянет солнце. В четверг, пятницу и субботу из-за высокой влажности воздуха - около 90% - возможны высыпания "алмазной пыли" и ледяных игл, передает РБК.

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