В Петербурге после концертов Басты закрыли Ледовый дворец

Роспотребнадзор проводит проверки по всей стране

Каждый субъект принимает меры в зависимости от конкретной ситуации. В Москве к системе QR-кодов для регистрации посетителей теперь подключаются салоны красоты, бани, театры, музеи и другие заведения. В Санкт-Петербурге вступило в силу ограничение для зрительных залов, которые могут быть заполнены максимум на четверть.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются. Суточный прирост заболевших вот уже третий день держится примерно на одном уровне, а в больницах пятая часть всех ковидных коек свободна, но цифры это общероссийские – тут же уточняет премьер-министр во время координационного совета.

"Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая", - заявил Михаил Мишустин.

Наиболее сложная ситуация в Калининградской области и Санкт-Петербурге. Губернатор города предупреждает – "Либо перчатки, маска и дистанция, либо все сидим дома, чудес не бывает!". Вполне понятна и жесткая реакция на концерты рэпера Басты. Прошли они 27 и 28 ноября в Ледовом дворце Северной столицы и вызвали шквал негодования. Сам исполнитель был вынужден оправдываться в соцсетях.

На этих кадрах хорошо видна заполняемость зала и то, как зрители не соблюдают социальную дистанцию. Площадка по распоряжению Роспотребнадзора закрыта.

"Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия. Они подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По всей стране Роспотребнадзор проводит проверки, а глава ведомства призывает россиян соблюдать противоэпидемические меры в предстоящие новогодние праздники. Пациенты с COVID-19 по поручению премьера и дальше будут получать бесплатные лекарства. Партию препаратов военные медики сегодня доставили в госпиталь Барнаула. Этого запаса должно хватить на месяц.

Однако, в некоторых регионах наблюдается дефицит лекарств от коронавируса. Минздрав намерен решать проблему, закупая в том числе и препараты иностранного производства. Отдельно глава ведомства Михаил Мурашко поблагодарил студентов-медиков - 50 тысяч человек помогают опытным коллегам по всей стране.

Быстрее добраться до пациента и отвезти необходимые лекарства - одна из важных задач. Мэр Москвы распорядился дополнительно выделить 128 с половиной миллионов рублей для организации медицинских перевозок. Все больше салонов красоты, кинотеатров и музеев в столице стали подключаться к системе QR – кодов. Всем понятно – соблюдать меры предосторожности нужно. В зоне риска каждый, пока не началась массовая вакцинация.

Вакцину "Спутник V" будут производить в том числе и в Технополисе "Москва". Клинические испытания препарата начались в Индии. Сегодня же стало известно, что "Спутник V" закупят Филиппины.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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