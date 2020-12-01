"Держал, пока не упадёт": появилось видео допроса "поволжского маньяка"

Как удалось выйти на след преступника?

В Татарстане задержан подозреваемый в серии убийств пожилых женщин, известный как "поволжский маньяк". Речь идёт о преступлениях, совершенных почти 10 лет назад. По данным следствия, на его счету как минимум 26 жертв в 12 регионах.

Под конвоем ведут человека, которого называли чуть ли не самым разыскиваемым в России. За информацию о его нахождении предлагали награду от одного до трёх миллионов рублей, в зависимости от региона. Мужчине 38 лет. Зовут Радик Тагиров.

На данный момент у следователей имеются доказательства о причастности Тагирова к 26 убийствам. Хотя СМИ сообщают, что цифра может быть больше. Как минимум были задушены 35 человек.

Пожизненное лишение свободы. Сомнений в том, что наказание будет именно таким, если вину докажут, практически нет. По словам Тагирова, на убийство он пошёл, потому что были нужны деньги. Однако почему не ограничился грабежом, а именно убивал пожилых женщин, которые просто физически не могли оказать ему сопротивление, объяснить не смог.

"Возле рынка смотрел. Возле магазинов. С сумками. Всё. И провожал до дома. Душил. Накидывал. Со стороны спины и все. Держал, пока не уснёт, пока не упадёт", - рассказал задержанный.

Это видеокадры с камер наблюдения, на которых, предположительно Радик Тагиров. На лестнице он общается с пожилой женщиной. Согласно материалам уголовного дела, преступник всегда представлялся сотрудником коммунальных служб. Под предлогом, например, проверки вентиляционной шахты, заходил в квартиру и, если там никого не было, убивал. Забирал деньги и скрывался. В данном случае пришла внучка пенсионерки, чем спасла той жизнь. Был составлен фоторобот. "Поволжского маньяка" искали в Иванове, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде. География преступлений - 12 регионов России.

Всего было проведено около 10 тысяч генетических экспертиз. И хотя предполагается, что последнее преступление было совершено около восьми лет назад, розыск продолжался. Тем более что благодаря лабораторным исследованиям удалось установить личность подозреваемого.

Кража и незаконное хранение оружия. По этим статьям отбывал наказание Радик Тагиров. Как именно удалось найти подозреваемого, полицейские пока не рассказывают. В Казани, где он был задержан, Тагиров вёл добропорядочный образ жизни примерного семьянина. Жители многоквартирного дома может когда-нибудь и видели ориентировку на "поволжского маньяка", но в соседе его никто не опознал.

Радика Тагирова, безусловно, ждёт психиатрическая экспертиза. Следователи всерьез сомневаются, что мотивом для убийства почти 30 человек были просто деньги, которых у пенсионеров явно не так уж и много. Ещё когда несколько лет назад стало понятно, что преступления носят серийный характер, полицейские говорили - поймать преступника просто необходимо. Ведь сам он вряд ли мог остановиться. На время затаился, но потом вновь бы начал убивать.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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