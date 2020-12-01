ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выявлено прямое воздействие коронавируса на мозг

16:50
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Инфекция проникает в нервную систему

Коронавирус может проникать прямо в мозг по обонятельному нерву. SARS-CoV-2 такие образом поражает центральную нервную систему и вызывает опасные неврологические симптомы, установили ученые Берлинского университета имени Гумбольдта.
Россиян попросили не увлекаться КТ при коронавирусе

Ученые обнаружили вирусную РНК в различных частях носоглотки и головного мозга пациентов с COVID-19. Особая опасность коронавируса в том, что он может поражать центр контроля дыхания и сердечно-сосудистой системы в продолговатом мозге, пишут авторы исследования в статье, опубликованной журналом Natural Neuroscience.

Исследователи описали и механизм инфицирования коронавирусом нервных клеток. Он проникает через слизистую оболочку в носовой полости, а затем попадает в важные центры мозга, вызывая неврологические расстройства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.