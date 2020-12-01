Выявлено прямое воздействие коронавируса на мозг

Инфекция проникает в нервную систему

Коронавирус может проникать прямо в мозг по обонятельному нерву. SARS-CoV-2 такие образом поражает центральную нервную систему и вызывает опасные неврологические симптомы, установили ученые Берлинского университета имени Гумбольдта.

Ученые обнаружили вирусную РНК в различных частях носоглотки и головного мозга пациентов с COVID-19. Особая опасность коронавируса в том, что он может поражать центр контроля дыхания и сердечно-сосудистой системы в продолговатом мозге, пишут авторы исследования в статье, опубликованной журналом Natural Neuroscience.

Исследователи описали и механизм инфицирования коронавирусом нервных клеток. Он проникает через слизистую оболочку в носовой полости, а затем попадает в важные центры мозга, вызывая неврологические расстройства.

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