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Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу в Трире

17:04
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Пострадавших не менее 15

Число жертв выезда автомобиля в пешеходную зону в немецком Трире возросло до двух. Пострадали, по последним данным, 15 человек, многие из них ранены тяжело.
В Германии автомобиль протаранил людей на пешеходной зоне

Правоохранительные органы Трира просят горожан избегать места происшествия. Сообщается, что там проходит полицейская операция.

"Многочисленные пострадавшие, на которых совершен наезд на автомобиле в пешеходной зоне Трира. Пожалуйста, избегайте этого района, полиция и другие спецслужбы находятся на месте", – обратилась к гражданам полиция в соцсети.

Как сообщают местные СМИ, внедорожник ехал со скоростью около 70 км/ч. Полиция сообщила в Twitter о задержании подозреваемого, однако о его личности ничего не сообщается.

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