Два человека погибли при наезде автомобиля на толпу в Трире

Пострадавших не менее 15

Число жертв выезда автомобиля в пешеходную зону в немецком Трире возросло до двух. Пострадали, по последним данным, 15 человек, многие из них ранены тяжело.

Правоохранительные органы Трира просят горожан избегать места происшествия. Сообщается, что там проходит полицейская операция.

"Многочисленные пострадавшие, на которых совершен наезд на автомобиле в пешеходной зоне Трира. Пожалуйста, избегайте этого района, полиция и другие спецслужбы находятся на месте", – обратилась к гражданам полиция в соцсети.

Как сообщают местные СМИ, внедорожник ехал со скоростью около 70 км/ч. Полиция сообщила в Twitter о задержании подозреваемого, однако о его личности ничего не сообщается.

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