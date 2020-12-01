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Депутат МГД Киселева призвала активнее развивать велосипедную инфраструктуру во всех районах

17:52
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Особое внимание нужно будет уделить организации новых пунктов проката

Депутат Московской городской думы Мария Киселева оценила как очень удачный завершившийся сезон велопроката. По ее словам, рост популярности велосипедов оказался как никогда кстати во время пандемии коронавируса. Многие горожане использовали этот вид транспорта вместо автобуса или метрополитена.

"Отдельно хочу отметить важность льготного доступа к велопрокату для курьеров и волонтеров – тех, кто был на передовой борьбы с вирусом все лето и осень", – отметила Киселева.

Депутат сообщила, что необходимо обустраивать новые пункты проката в различных районах Москвы за пределами ТТК.

"Рост популярности велопроката говорит о том, что велосипедную инфраструктуру в городе нужно будет развивать еще более активно", – приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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