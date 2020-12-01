Раскрыта личность устроившего ДТП в Трире водителя

Мужчина действовал в приступе ярости

Полиция германского Трира обнародовала данные водителя, совершившего наезд в пешеходной зоне города. Это местный житель, при задержании оказал сопротивление стражам порядка.

"Что касается задержанного, речь идет о 51-летнем мужчине из района Трир-Саарбург", - сообщила полиция в Twitter.

Дополнительные детали инцидента сообщил бургомистр немецкого города Вольфрам Лайбе. Как сказано в заявлении чиновника на телеканале SWR, водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии "амока". Это состояние агрессии или ярости, сопровождающееся человеческими жертвами и разрушениями.

Лайбе подтвердил, что в результате наезда погибли два человека, пострадали 15. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Полиция пока ничего не может сообщить о мотивах задержанного водителя.

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