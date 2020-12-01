Число жертв наезда внедорожника на толпу в Трире увеличилось вдвое

Среди жертв - ребенок

Число жертв инцидента в германском городе Трире продолжает расти. По данным местного издания "Тририше Фольксфройнд", в результате наезда внедорожника на людей в пешеходной зоне погибли четыре человека. Один из погибших – ребенок.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших. Полиция обнародовала данные водителя - это 51-летний местный житель. При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка.

Городские власти сообщили, что водитель, направивший машину на людей в пешеходной зоне, действовал в состоянии "амока". Это состояние агрессии или ярости, сопровождающееся человеческими жертвами и разрушениями. В администрации подтвердили, что в числе 15 пострадавших есть тяжелораненые.

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