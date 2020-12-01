В результате наезда на пешеходов в Трире пострадали 30 человек

Россиян среди них нет

Три десятка человек пострадали в результате выезда внедорожника в пешеходную зону германского города Трира. Многие из них ранены тяжело. По данным местных властей, водитель умышленно направил машину на людей.

Ранее сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших. Полиция обнародовала данные водителя - это 51-летний местный житель. При задержании мужчина оказал сопротивление стражам порядка. Как заявил бургомистр Трира, задержанный действовал в состоянии аффекта.

В российском посольстве в Германии сообщили, что данных о пострадавших в результате инцидента россиянах к ним не поступало. Дипмиссия и генконсульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

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