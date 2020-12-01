Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет

Президент рассказал о потенциале российской нефтехимии

Владимир Путин во вторник в Тобольске. Глава государства посетил новый, только что вышедший на проектную мощность завод "ЗапСибНефтехим" - крупнейший в стране комплекс по производству полимеров. Планы развития нефте- и газохимической отрасли, замены импорта российской продукцией, а также проблемы стимулирования внутреннего спроса на современные материалы обсуждались на совещании, которое президент провёл там же в Тобольске.

Оценить масштаб этого огромнейшего нефтехимического комплекса по кадрам, сделанным журналистами, конечно, сложно. Хотя даже на них это предприятие выглядит впечатляюще. Семь лет назад, в 2013 году, когда сюда приезжал президент, большая часть из этого была лишь проектом. И вот теперь Путину показывают уже готовое производство полимерной продукции в Тобольске, который, по сути, стал российским центром нефтегазохимии.

В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы. В строительстве, в медицине, ЖКХ, пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Их использование открывает новые, широкие возможности. Позволяет снизить производственные издержки. Причем в разы, в том числе за счёт более долгого срока службы полимерной продукции, передает "ТВ Центр".

"Выгода от её внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Ну, вот для примера ЖКХ. Полимерные трубы позволяют экономить до 50 процентов затрат на обслуживание водопроводов и канализаций. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35 процентов. А в той же Европе, о которой я упоминал, 85. Как я уже говорил, спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался преимущественно за счёт закупок у отечественных производителей", - отметил Путин.

И для развития производства у них есть всё. Кадры, технологии, сырье. Россия в числе лидеров по добыче газа и нефти в мире. При этом по выпуску полимерных материалов мы пока существенно отстаем от США, Китая и Саудовской Аравии. Однако в ближайшие десять лет разрыв должен существенно сократиться, учитывая, что за это время в России будет реализовано сразу 14 крупных проектов в области глубокой переработки углеводородов.

"Скоординированные усилия позволят реализовать названые масштабные проекты совместно с компаниями. Привлечь инвестиции. И выйти к 2030 году на четвёртое место на мировом рынке по производству этилена. Обеспечить рост производства нефтехимической продукции до 12 миллионов тонн в год", - сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак.

Хотя, конечно, есть и нюансы. Во-первых, жесткая конкуренция на мировых рынках. Во-вторых, сокращение спроса на полимерную продукцию, вызванное пандемией. Это может отпугнуть потенциальных инвесторов.

"В долгосрочной перспективе это не меняет подход к нефтехимии, в которой есть потенциал. Но в ближайшие годы у производителей в отношении спроса будет большое количество вопросов", - отметил председатель правления компании "Сибур" Дмитрий Конов.

Чтобы их снять, государство уже ввело так называемый обратный акциз на полимерную продукцию. Подумают в правительстве и над другими мерами поддержки этого, без преувеличения, перспективного направления.

"Все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой рост мирового спроса где-то под четыре процента. А в ближайшие пять лет спрос на нефть в один процент только укладывается. А потом будет вообще снижение до нуля целых одной десятой", - сообщил Путин.

Из тех, кто участвовал в совещании, а это представители крупнейших российских компаний нефтегазового сектора, по поводу перспектив спроса на углеводороды с президентом согласились все. Тем более, что подобные проекты в области нефтехимии сейчас реализуют подавляющее большинство крупных отечественных игроков. Это крайне важно для страны, подчеркнул Путин. Однако нужно ещё учитывать экологическую безопасность.

"Бережливое отношение к окружающей среде должно быть непременным условием производства подобного рода. И нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика. Увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой, рачительный подход к ресурсам", - заявил Путин.

Этот вопрос президент поручил тщательно проработать. Кроме того, в ближайшее время правительство должно ускорить введение новых правил по использованию современных материалов, в том числе в ЖКХ. Это приведет к увеличению спроса на внутреннем рынке. При этом устаревшие требования и нормативные акты продолжат переводить из обязательных в рекомендательные. Данные меры в том числе помогут быстрее реализовывать проекты, подобные нефтехимическому комплексу в Тобольске. Там же президент сегодня провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, в ходе которой обсуждалось развитие региона.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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