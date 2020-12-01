Таранил людей около километра: подробности наезда на пешеходов в Трире

Личность задержанного установлена

Число жертв наезда на людей в Трире возросло до четырех. Среди погибших - ребёнок. 15 человек пострадали. Некоторые из них в тяжёлом состоянии. Всё произошло во вторник днём в центральной части города. Внедорожник на большой скорости протаранил группу пешеходов. Водитель был сразу задержан и уже даёт показания. Что известно о его личности и мотивах?

Витрины магазинов раскурочены, товары выбросило аж на середину улицы. Она пешеходная. Изначально полиция заявила о не менее чем двух погибших и 15 раненых. Уточнялось, что некоторые в тяжелом состоянии. Позже количество жертв увеличилось до четырех, среди них - ребенок.

Удалось восстановить картину произошедшего: серый внедорожник несся в пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час. Проехал около километра, тараня людей.

"Это был умышленный наезд на пешеходов в центре города. Мы видим подобные картинки по телевидению, из других стран, мы всегда думали, что уж в Трире такого быть не может. А теперь это произошло, и я стою здесь как мэр, у меня нет слов, и я спрашиваю себя, как человеку может прийти в голову проехать через центр города, убивая людей?" – говорит обер-бургомистр Трира Вольфрам Лайбе.

Полиции удалось остановить автомобиль только в конце улицы. По данным прессы, водитель вел себя крайне агрессивно и оказал сопротивление. Задержанным оказался 51-летний местный житель. Городские власти говорят о том, что водитель, скорее всего, действовал в состоянии острого умственного помешательства, которое может привести к убийствам случайных людей.

Наезд на толпу пешеходов произошел у символа Трира - античных ворот Порта-Нигра. Район оцеплен, с воздуха его патрулирует вертолет, горожан попросили держаться подальше от места трагедии. Криминалисты продолжают обследовать улицу, метр за метром, чтобы не пропустить ни одной улики.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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