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Лавров: переговоры о закупке вакцины "Спутник V" ведут еще четыре страны

19:28
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Глава МИД России встретился с коллегой из Уругвая

Четыре страны Латинской Америки ведут переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса "Спутник V". Российский Минздрав зарегистрировал два препарата, на подходе третий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Массовая вакцинация россиян начнется в январе-феврале

"Мы рассказали о двух уже зарегистрированных в России вакцинах, и третья на подходе. И рассказали о том, как соседи Уругвая, другие страны Латинской Америки, ведут переговоры по поводу вакцины "Спутник V" - это Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с уругвайским коллегой Франсиско Карлосом Бустильо.

Первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную центром имени Гамалеи, Минздрав России зарегистрировал в августе. Преимущества препарата "Спутник V" - безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Сейчас проводится третья фаза клинических исследований вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Более 50 госсударств уже прислали заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз препарата.

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