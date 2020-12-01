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Секс-вечеринку европейских дипломатов и политиков разогнала полиция

19:57
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Участники нарушили карантин

Шумная вечеринка в баре, расположенном в 10 метрах от полицейского участка в центре Брюсселя, привлекла внимание стражей порядка. В соответствии с введенным из-за коронавируса карантина все питейные заведения должны быть закрыты, а любые вечеринки запрещены.
В Лондоне вечеринка завершилась массовыми беспорядками

Зашедшие "на огонек" стражи порядка оказались на секс-вечеринке. В числе 25 ее участников были иностранные дипломаты и как минимум один депутат Европарламента. Один из нарушителей при появлении полицейских пытался выпрыгнуть в окно. А когда его все же задержали, заявил о своей депутатской неприкосновенности.

Как сообщили бельгийские СМИ,  гостей заведения отпустили после составления административных протоколов. Личности участников вечеринки не раскрываются. Однако некоторые издания подметили связь этой информации с неожиданным решением члена Европарламента от правящей в Венгрии партии ФИДЕС Йожефа Сайера отказаться от мандата. Позже и сам Сайер подтвердил агентству Reuters, что этот шаг связан с участием в вечеринке.

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