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Работы на "Северном потоке-2" продолжатся 5 декабря

20:22
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Разрешение до конца года получено

Работы на газопроводе "Северный поток-2" продолжатся 5 декабря. С этого срока действует разрешение, достраивать трубопровод будет российское судно-трубоукладчик "Академик Черский".
Способное достроить "Северный поток-2" судно вошло в воды Дании

"По нашим актуальным данным, "Северный поток-2" планирует использовать "Академика Черского"… Разрешение на строительство выдано с 5 декабря, работы на декабрь согласованы", - сообщила представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии Мерле Мансфельд. Она уточнила, что разрешение на работы с января по апрель пока не получено.

США ввели санкции против оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за них работу остановил подрядчик - швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. В итоге "Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток 2" своими силами, передает "Интерфакс".

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