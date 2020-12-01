Ширвиндта оставили в больнице еще на неделю

По словам артиста, ему надо подлечиться

Народный артист России, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт еще как минимум неделю проведет на больничной койке. Точную дату выписки после коронавируса актер назвать не смог.

"Ничего, ковыряемся. Делать нечего, лечимся. Относительно выписки ничего не знаю, но до понедельника точно останемся в больнице. Надо подлечиться", - сказал Ширвиндт агентству ТАСС.

Народный артист и его супруга были госпитализированы в 52-ю больницу 25 ноября. Как сообщил сын актера Михаил Ширвиндт, болезнь у обоих протекает в легкой форме. С такими симптомами обычно лечатся дома – однако в случае с Александром Анатольевичем и его женой было решено подстраховаться, учитывая их возраст.

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