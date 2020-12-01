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В прокуратуре Трира сообщили о мотивах совершившего наезд мужчины

21:49
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Полиция уточняет данные о пострадавших и жертвах

Прокуратура германского Трира сообщила, что у нее нет данных о политических либо религиозных мотивах действий подозреваемого в наезде на пешеходов. Мужчина, по данным следствия, находился под воздействием алкоголя.
Число жертв наезда внедорожника на толпу в Трире увеличилось вдвое

В прокуратуре также не исключили, что у водителя автомобиля были психологические проблемы, передает Reuters.

Полиция Трира тем временем уточняет данные о пострадавших в результате инцидента. На данный момент известно о четверых погибших. Пострадали 15 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии (ранее сообщалось о 30 раненых). Еще 24 человека обратились к медикам с психологической травмой.

Днем 1 декабря 61-летний местный житель въехал на внедорожнике на пешеходную зону в германском городе Трире. Автомобиль проехал около километра, давя людей. При задержании мужчина оказал сопротивление полиции.

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