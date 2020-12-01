Стала известна дата прощания с Ириной Антоновой

Церемония пройдет в закрытом формате
Стала известна дата прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой. Церемония состоится 3 декабря, в четверг, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Прощание пройдет в закрытом формате – из-за пандемии коронавируса. Ранее в пресс-службе музея сообщили, что Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем и матерью.
Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она заболела COVID-19, коронавирус усугубил проблемы с сердцем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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