Стала известна дата прощания с Ириной Антоновой

Церемония пройдет в закрытом формате

Стала известна дата прощания с президентом Пушкинского музея Ириной Антоновой. Церемония состоится 3 декабря, в четверг, сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Прощание пройдет в закрытом формате – из-за пандемии коронавируса. Ранее в пресс-службе музея сообщили, что Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище, рядом с мужем и матерью.

Президент Пушкинского музея Ирина Антонова скончалась 1 декабря на 99-м году жизни. Она заболела COVID-19, коронавирус усугубил проблемы с сердцем.

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