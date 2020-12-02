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Глава Минздрава представит вакцину "Спутник V" в ООН

08:11
  • среда
  • 02 декабря 2020

Препарат может быть использован для вакцинации сотрудников организации

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" представят в Организации Объединенных Наций. Презентацию проведет министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Президент России Владимир Путин еще в сентябре, в своем выступлении на Генассамблее, предложил российскую вакцину в качестве препарата для добровольной вакцинации сотрудников ООН.

Как сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, мероприятие на полях 31 спецсессии Генассамблеи ООН начнется 2 декабря в 9:30 (в Москве в это время будет 17:30). Презентация пройдет в виртуальном формате, в ней примут участие представители Российского фонда прямых инвестиций и центра имени Гамалеи.

Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" в России зарегистрировали в августе. Позже регистрацию прошел еще один препарат – разработки центра "Вектор". На подходе третья российская вакцина от COVID-19, напоминает ТАСС.

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