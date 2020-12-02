Эксперт объяснил ужесточение конкуренции на рынке углеводородов

Это связано с ростом добычи нефти и газа, уверен Константин Симонов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на мировом рынке нефти. Ждет ли Россию обострение конкуренции, в том числе и недобросовестной? Какие прогнозы дают эксперты на 2021 год? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Скажите, ведь в ближайшем будущем конкуренция на рынке углеводородов будет только повышаться, и конкуренция эта будет зачастую все менее добросовестной. Я говорю про "Северный поток – 2", который американцы хотят оставить в море. И в связи с "зеленой" повесткой: мы можем предположить, что в ближайшие годы поставки нефти и газа в Европу будут сокращаться, и мы будем терять доходы?" – спросил Фролов.

"Вы абсолютно правильно говорите, что конкуренция на этом рынке растет, там уже приходится расталкивать локтями. Но растет эта конкуренция не потому, что рынок проседает. Я не беру 2020 год, год специфический по всех отношениях, в том числе с точки зрения потребления углеводородов, ведь в целом растет добыча во многих странах. Это связано и со сланцевой революцией в США, с производством в Канаде, глубоководным шельфом в Бразилии. 15 лет нам рассказывали истории о том, что нефть добывают только дураки, но за эти 15 лет мы обнаружили, что США удвоили свою добычу, они обошли нас по добыче нефти и газа, серьезно приросла Бразилия и Канада, Мексика и другие страны, а мы продолжаем рассказывать друг другу, как стыдно добывать углеводороды. Поставки в европейские страны будут сокращаться, так как они являются лидерами "зеленой" волны. Но, помимо Европы, есть еще и Восток", - сказал эксперт.

Полный комментарий Симонова смотрите в видео.

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