Зеленский придумал новое правило украинского языка

Президент Украины предложил писать слово независимость с большой буквы

Независимость бывает так себе, а бывает настоящая, по-украински. Президент Украины Владимир Зеленский изобрел новое правило украинского языка. Теперь слово незалежність, то есть независимость, нужно писать только с большой буквы.

"В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее добивался, и как символ того, как много она для нас значит", - заявил президент Украины.

Время для прописной буквы Н пришло 1 декабря 2020 года. Лики независимости Украины весьма разнообразны и колоритны. Скажем, избавление от любых признаков советского прошлого было объявлено задачей государственной, условием для существования независимости с большой буквы. Так, снос памятников Ленину превратился в настоящее национальное соревнование.

Сам президент Зеленский поддерживает "Facebook-баталии" на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину". Но многие поняли, что советское прошлое можно легко декоммунизировать, не разрушая. Так, в конце ноября из Киева прилетела новость – у станции метро "Почайна" открыли "платный" памятник Владимиру Ленину. Назвали "Ленин-шоу онлайн". Ильич был декоммунизирован простым обертыванием в национальный флаг Украины. Сфотографироваться с ним стоило 20 гривен, снять видео - 50. Полиция бизнес пресекла.

- Он ещё бы издал указ всем всё время "халва" говорить, чтобы жизнь была не такая кислая. - В 10:00 - война с Россией, в 14.00 - перерыв на обед.

Нововведение Зеленского связано с годовщиной Всеукраинского референдума, состоявшегося 1 декабря 1991 года, когда гражданам задали вопрос: "Подтверждаете ли Вы акт независимости Украины?" Большинство сказало: "Да".

Но к 2020 году единственно возможным форматом праздника по поводу многолетней независимости стало введение прописной буквы Н в начале заветного слова. Тоже повод для гордости. Тот самый случай, когда в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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