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Биолог: коронавирус вызывает преждевременное старение

08:29
  • среда
  • 02 декабря 2020

Оно касается даже тех, кто переболел в легкой форме

Коронавирус приводит к преждевременному старению человеческого организма.
Выявлено прямое воздействие коронавируса на мозг

Это последствие грозит даже тем, кто переболел COVID-19 в легкой и умеренной форме, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Все дело в том, что коронавирус забирает ресурсы организма и тем самым приближает старость. Согласно проведенным исследования, около 70% пациентов столкнулись с патологией внутренних органов.

"Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - объяснила Баранова.

Биолог предложила научному сообществу подробно изучить последствия перенесенного коронавируса. В частности, брать больше анализов у переболевших COVID-19.

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