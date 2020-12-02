Биолог: коронавирус вызывает преждевременное старение

Оно касается даже тех, кто переболел в легкой форме

Коронавирус приводит к преждевременному старению человеческого организма.

Это последствие грозит даже тем, кто переболел COVID-19 в легкой и умеренной форме, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Все дело в том, что коронавирус забирает ресурсы организма и тем самым приближает старость. Согласно проведенным исследования, около 70% пациентов столкнулись с патологией внутренних органов.

"Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы - уже в 40", - объяснила Баранова.

Биолог предложила научному сообществу подробно изучить последствия перенесенного коронавируса. В частности, брать больше анализов у переболевших COVID-19.

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