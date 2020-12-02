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Подросткам могут разрешить сдавать на права с 16 лет

08:40
  • среда
  • 02 декабря 2020

Документ может вступить в силу весной 2021 года

Российские подростки смогут сдавать экзамены на водительские права с 16 лет. Соответствующее нововведение МВД прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

"Для получения государственной услуги заявители представляют: письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством России", - сказано в проекте документа.

Отмечается, что документ нужно предоставлять лишь в том случае, если заявителем является человек в возрасте от 16 до 18 лет. В нынешнем административном регламенте такого уточнения не было. Предполагается, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года, передает ТАСС.

Также в ведомстве сформулировали шесть оснований, не позволяющих кандидату в водители сдавать экзамен. Кандидат не будет допущен до экзамена, если он не соответствует требованиям, если есть сведения о наличии лишения прав, неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Если принято решение об отказе в допуске к экзамену, в заявлении будут отмечены соответствующие причины. При этом об отказе в допуске к экзамену заявитель уведомляется в письменной форме с указанием причин отказа.

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