Сергунина рассказала об успехах выпускников программы "Московский акселератор"

За год они привлекли инвестиции на 140 миллионов рублей

Городской программе поддержки малого бизнеса "Московский акселератор" исполнился год. За это время ее выпускники привлекли свыше 140 миллионов рублей инвестиций, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Выпускниками первых треков "Московского акселератора" стали представители более чем 100 технологических компаний. Интерес предпринимателей к программе очень высокий и конкурс тоже - за первый год мы получили 2 тысячи заявок на участие", - сказала Сергунина.

Проект "Московский акселератор" направлен на развитие и масштабирование технологичных решений в разных секторах экономики. Занятия (треки) посвящены, в частности, цифровым сервисам, биомедицинским технологиям и финансовым продуктам. В следующем году треков станет больше, обещают власти Москвы.

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